Stengte grenser kan gi oss mange muligheter

Meninger

Sommerferie kan framstå som et luksusproblem med tanke på den tiden vi har lagt bak oss. Bare for noen uker siden var det meste uklart. Selv om mye kan skje, oppleves situasjonen nå som en annen. Viruset er på retur, og det ble ikke noe av de overfylte sykehusene vi fryktet. De siste skolene er i ferd med å åpne, og handelen begynner å nærme seg normalen. Det er faktisk snakk om at det kan bli mulig å reise utenlands senere i sommer, men det er fortsatt høyst usikkert. Dermed blir det norgesferie på de aller fleste av oss.