Ja til stemmerett for 16-åringer i kommune og fylkestingsvalget nå

Meninger

Endelig kom den. Det nye forslaget om en ny valglov. I det nye forslaget kommer det fram at det anbefales å gi stemmerett til 16 og 17 åringer i kommune og fylkestingsvalg.

Hvorfor er det så bra? Jo, det skal jeg si deg.

Dagens ungdom er kanskje den mest engasjerte generasjonen i historien. Flere millioner barn og unge har streiket for klimaet. Og mange har blitt mer engasjert i politiske saker og organisasjoner. Det er på høy tid at dagens unge får en mulighet til å si hva de mener om de politiske sakene som diskuteres lokalt. Ungdom er generelt underrepresentert i folkevalgt organer som kommunestyrer, fylkesting osv.

Ungdommen fortjener å bli hørt. Mange mener at ungdommer er umodne og ikke vet hva de gjør. Det mener jeg er feil. Aldri før har vi sett en ungdomsgenerasjon som har vært så reflektert og engasjert som nå. Jeg tror at om 16 åringer hadde hatt stemmerett, så ville vi sett høyere valgdeltakelse, mer debatt om viktige lokale saker, mer demokrati og mer engasjement. Vi ser at i flere kommuner hvor de har hatt prøveordninger med stemmerett til 16-åringer så har dette skjedd.

Heldigvis har vi hatt en positiv utvikling i Oppdal. Vi ser at ungdomsrådet har gått fra å være et råd som ikke har vært så aktuelle, til å bli en svært viktig aktør i politiske saker i Oppdal. Ungdomsrådet har over tid bygget opp en respekt og fått gjennomslag for en del saker. Ungdomsrådets leder har fått talerett i kommunestyret, ungdomsrådet får også bruke «åpen halvtime» for å si det ungdommen har på hjertet.

Vi får håpe at regjeringa og de andre partiene på stortinget følger opp dette forslaget og utvider demokratiet.