Vegvesenets alternative virkelighet – Børstad bør prøve å bestille et prøveskilt

Viktig melding fra Statens Vegvesen: Trafikkstasjonene har åpent 24/7, og om du blir stående i telefonkø i timevis, eller må vente flere dager for å få hentet ut et prøveskilt er det bare innbilning … Trøsten er at dette er en ordning som fungerer så godt for Statens Vegvesen at de vil ha den permanent.