Trenger vi cruisepassasjerene i Trøndelag?

Meninger

Skrevet av Kristian Torve, Arbeiderpartiet

Cruiserederiene legger knapt igjen en krone i Trøndelag. Eller i Norge, for så vidt, ettersom de fleste er registrert i skatteparadis. Passasjerene om bord (for det er det de primært er, ikke turister) la igjen 88 millioner i 2018 i Trøndelag. Det monner litt, men blir lite sett i forhold til verdiskapingen på godt over fem milliarder som det trønderske reiselivet samlet står for. I vår region ser vi uansett lite til cruisepassasjerene.

Det bærekraftige reiselivet finner vi stort sett lengst unna cruisebåtanløpene. Cruisepassasjerer slipper ut mest CO2 og legger igjen minst penger lokalt. Begge deler er det lite bærekraft i. Skal reiselivet lykkes i hele Trøndelag er man kort fortalt avhengig av å selge gode opplevelser og betalingsvilje blant de som vurderer å komme på besøk. Med det ene kommer det andre.

Jeg tror denne sesongen har lært oss nordmenn noe viktig: eget land har mye kvalitet å by på. Det er mye folk på Røros, Oppdal, i Trondheim og på kysten! Det er vanskelig å få bestilt ledig bord til sen middag, mange overnattingssteder er fullbooka, og flere butikker melder om at det legges igjen mer penger per besøk. De som har et godt og bærekraftig tilbud lykkes oftest. Selv om noen savner å reise langt, tror jeg denne sommeren har vært en øyeåpner for mange som ellers ville satt seg på et fly sørover. Det kan trøndersk reiseliv dra nytte av i mange år fremover.

Det har vært en trend de siste årene at det regionale og det lokale er blitt mer interessant for turistene. De reiselivsaktørene som klarer å fortelle en historie, som arbeider etter verdier folk kan stille seg bak og som setter kvalitet først har til og med klart å stå opp mot en pandemi. Det er imponerende og viser at det går an. Så er det selvsagt slik at mange også savner de utenlandske turistene denne sesongen. Det er ikke tvil om at pandemien er en betydelig trussel mot livsverket til folk.

Men denne sommeren viser også at nordmenn er langt mer villig til å legge igjen penger i reiselivet enn hva som ble spådd før årets sommersesong. Det er positivt av flere grunner; ikke minst kan nordmenn i årene fremover være med å forlenge sesongen for mange bedrifter både før og etter det største trykket i juli.

Så tilbake til cruisebåtene. Det er kanskje ikke en entydig motsetning mellom cruisebåter og lokalt trøndersk reiseliv, men faktum er at en cruisepassasjer legger igjen mesteparten av pengene sine hos rederiene. Trøndelag sitter igjen med lite annet enn CO2-utslipp. Skal vi klare å nå målene om et klimanøytralt samfunn må reiselivet også bidra, og i Trøndelag trenger ikke det å bety redusert inntjening. Det kommer til å bli lavere verdiskaping i reiselivet i 2020, men det er ikke fraværet av cruiseturister med lugar og all inclusive ombord som har skyld i det.

Vi bør heller markedsføre Trøndelag mer mot de som i sommer har vist at de er villige til å legge igjen penger lokalt. Som booker trehyttene og hotellene, spiser mat laget på lokale råvarer og som handler med seg kvalitetshåndverk i stedet for trollsuvenirer produsert i land mange av cruisepassasjerene selv kommer ifra.

Jeg har langt mer sympati for og glede av det lokale reiselivet enn hva jeg har av cruiserederier registrert i skatteparadis som ikke er med og bygger sterke fellesskap og gode lokalsamfunn. Det er lokale opplevelsesnæringer vi skal heie på og bidra for fremover.