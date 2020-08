Skal tunellene til Hitra og Frøya bli nattestengt?

Meninger

Skrevet av Arild Margido Johansen, leder Pensjonistpartiet Frøya

Fylkesdirektøren for veg lanserte dette forslaget i et intervju med Hitra-Frøya tidligere denne måneden, hurtigbåtforbindelse sammen med kolonnekjøring skulle liksom løse det trafikale problemet som vil oppstå når oppgraderingen av tunnelen vår starter neste år.

Kjære fylkesdirektør veg! Jeg må beklage, men dette løser ingen trafikale problemer, vel og bra for de som ikke er avhengig av bil, men de fleste er nok det, for å kunne forflytte seg fra sted til sted.

Arbeidet med oppgradering av Frøya- og Hitratunnelen vil begrense vår frihet til å ferdes frem og tilbake når vi vil, og bør være en viktig sak for alle øyboere å engasjere seg i. Vi må huske at i dag har vi kun tunnelene ut fra Frøya og Hitra til resten av verden. Hvis de forslagene som har kommet fra Fylkeskommunen blir en realitet, vil vi bli isolert i store deler av døgnet, i 2 ganger ett og et halvt år.

Selv om fylkesdirektør veg Eva Solvi forsøker å berolige oss med at det ikke blir nødvendig med nattestengt tunnel i 18 måneder, så forstår alle at tunnelen nødvendigvis må stenges for å få utført den jobben som må gjøres, antall måneder er vi ikke så opptatt av, vi vil uansett være isolert den tiden den er stengt.

Hun forsøker å bagatellisere problemet med at antall gjennomkjøringer ikke er endelig bestemt. Jeg blir ikke beroliget av uttalelsen til fylkesdirektøren for veg, for uansett antall gjennomkjøringer per dag, så får vi et stort problem med å avvikle trafikken.

Alt av planlagt arbeid og organisering vil føre til stor usikkerhet for Frøyas befolkning, nødvendig ærend så som sykehus, lege og spesialistbesøk blir vanskelig å gjennomføre. Varetransport til og fra øyene vil bli hardt rammet, da det blir vanskelig å ha oversikt over når trafikken slippes gjennom, da det selvfølgelig bestemmes av aktiviteten i tunnelen.

Det samme gjelder selvfølgelig de som skal besøke Frøya, de vil møte en lang bilkø langt inne på Hitra, og mange vil sannsynligvis snu, noe som vil ramme bla turistnæringen, det vil også bli et stort problem for lærere og elever som pendler mellom Frøya og Hitra, dette gjelder også alle andre som jobber i den ene kommunen og bor i den andre.

Det vil bli en flere kilometer lang bilkø både på sørsia og nordsia av Frøya, og som ender opp ved rundkjøringen på Hamarvika, denne vil sannsynligvis føre til kaotiske tilstander.

Fylkesdirektør veg sier i intervjuet at det ikke er mulig å gjøre jobben i tunnelen uten at mange rammes. Vi er selvfølgelig klar over at oppgraderingen vil føre til noe problemer, men det er mulig å redusere disse problemene betraktelig ved å sette inn fergeforbindelse mellom øyene. Da rammes kun et mindretall, fylkesdirektør veg sier også at det ikke er til å unngå at vi må inngå kompromiss, ja men kompromisset må være en fergeforbindelse, noe annet er urealistisk!

Jeg er litt forundret over det labre engasjementet fra næringsdrivende, Frøya Næringsforum, offentlige etater og politikere fra de andre partiene, og jeg savner støtte for vårt forslag om et beredskapsfergeleie fra våre samarbeidspartier, spesielt når dette var et av punktene på samarbeidserklæringen før siste valg.

Våre kolleger fra de andre partiene har visst slått seg til ro med at vi vil få en ny tunnel. Jeg vet ikke om dette er noe de virkelig tror på, eller om det er slik som en av våre kolleger fra opposisjonen uttalte, ”vi må gå høyt på banen, ellers så risikerer vi og ikke få gjennomslag for noe”.

Hvis forslaget om ny tunnel er et ”lokkemiddel” for å få fylkeskommunen til å bevilge penger til fergeforbindelse? Tror jeg de bommer totalt, da er det bedre at vi står sammen og krever at arbeidet med et beredskapsfergeleie starter nå. Hvis alle politikere på Frøya støtter kravet om beredskapsfergeleie, kan fergeforbindelsen være etablert neste år når arbeidet med tunnelen starter.

Ved å etablere en fergeforbindelse med to ferger med kontinuerlige avganger 24/7, kan tunnelene være helt stengt i den tiden oppgraderingen foregår.

Da kan arbeidet gå uforstyrret, trafikkantene slipper å stå timevis i kø, og det vil trygge arbeidsforholdene til de som jobber i tunnelen, samtidig som den tiden det tar å ferdigstille tunnelen vil bli mye kortere og derigjennom reduserte kostnader.

Pensjonistpartiet mener at et beredskapsfergeleie ikke er kun for oppgradering av tunnelen, men bør være et permanent alternativ hvis/når tunnelen blir stengt over lengre tid. Dette bør være et soleklart krav fra alle politiske partier, næringsliv og den menige kvinne og mann.

Beredskapsferge er vår forsikring i fremtida!

Å tro på at det vil bli bygd et nytt tunnelløp, er utopi. Kravene fra EU tilsier at en ny tunnel i den form som eksisterende tunnel har, blir aldri godtatt. Skal det bygges en tunnel etter EUs krav til blant annet maks stigning, må tunnelen være minst dobbel så lang som eksisterende tunnel.