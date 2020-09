Meninger

Skrevet av Elisabeth Hals, varaordfører i Oppdal

Kjære Landsmøte.

Etter et svært uvanlig halvår er det på tide å reflektere litt over situasjonen. Vi har sett en svakhet i samfunnet vårt og fått oss et skikkelig skremmeskudd av denne pandemien, men man kan se for seg større kriser enn covid-19.

I beredskapssammenheng kan det bli behov for å avgrense områder i eget land. Det er nettopp bruken av arealet vårt, det at vi bor og lever spredt som er vår styrke.

God lokal beredskap har vist seg som en nøkkel for å håndtere denne krisen. Lokalkunnskap og evnen til å se hva som beveger seg i egne omgivelser går det ikke an å lese seg til, det må erfares.

I hver eneste kommune har krisestaber med kommuneoverlegene i spissen løpende håndtert en pandemi der informasjon og forutsetninger har endret seg fra dag til dag.

Denne tiden har vært krevende for alle med svært varierte utfordringer. Vi har blitt tvunget til omstilling. Digitale møter, rengjøringsrutiner, arbeidslag og norgesferie er eksempler på dette. Det har gitt oss lyst til finne nye løsninger på arbeidsliv, reisevaner, bosetting og hverdagslogistikk.

I kommuneproposisjonen for 2021 står det at regjeringen er opptatt av at kommunene skal ha en god og forutsigbar kommuneøkonomi. Samtidig leser vi at det forventes omstilling og effektivisering i kommunesektoren. Statlige etater skal redusere kostnadene med 0,5% i året. Omsatt til reell kommuneøkonomi er dette veldig stramt.

Dette er en krise vi skal komme bedre rustet ut av enn da vi gikk inn i den. Ikke bare beredskapsmessig, men også med tanke på klima, økonomi, helse og utdanning.

Gi kommunene de verktøyene som trengs i omstillingen, vi må ikke gå i den fella at vi spenner bein på den styrken vi nå har erfart verdien av.

For at distriktene skal kunne være bærebjelkene i samfunnet vårt er det viktig at det legges til rette for økonomisk robuste kommuner som gir grunnlag til frie, gode liv med interessante jobber.

Covid-19 møtte sin overmann i spredt bosetting og godt rustede lokalsamfunn. La det forbli slik.