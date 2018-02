Klar for en ny runde med sommerskole

Nyheter

I fjor gjennomførte Forskerfabrikken sommerskolen for første gang i Oppdal og Rennebu. Til sammen deltok 27 elever fra vår region, og det var flere deltakere på venteliste.

Rapporten fra fjorårets skole viser at alle deltakerne på Forskerfabrikkens sommerskole var meget fornøyde samt alle ville ha meldt på barna sine på sommerskolen igjen.

Forskerfabrikkens sommerskole er en ukes fordypning i naturvitenskap for elever som skal opp i 5.–7. trinn til høsten. Gjennom en hel uke får barna mulighet til å fordype seg i naturfag og lære mer om kjemi, fysikk, biologi og geologi. Tema og tittel for årets sommerskole er «Stjernesølv, elektrisk magi og den usynlige verden!».

Sommerskolen har helt nytt innhold i forhold til 2017.

Søker kursledere

– På hver sommerskole er det plass til 26 barn. På bakgrunn av at det i fjor var god oppslutning, ett ønske om å delta ved en senere anledning samt venteliste ønsker vi i 2018 å gjennomføre to sommerskoler, som tilsvarer 52 deltakere. Såfremt det er nok deltakere vil sommerskolen bli gjennomført i uke 26 i Rennebu og 32 i Oppdal, skriver Mari Kvarberg Erdal i Nasjonalparken Næringshage i en pressemelding.

Sommerskolene vil bli arrangert på Rennebu ungdomsskole og Oppdal videregående skole.

Oppdal kommune, Rennebu kommune, Oppdalsbanken og Sparebank 1 SMN støtter sommerskolen og bidrar til å redusere deltakeravgiften slik at flest mulig barn kan delta.

Videre i pressemeldingen står det at Forskerfabrikken søker også inspirerende og engasjerte kursledere til årets sommerskoler.

– Dette er en perfekt sommerjobb for studenter eller for deg som har en genuin interesse for realfag og formidling, uttaler Erdal i pressemeldingen.