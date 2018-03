BOAS-utflukt endte i grøfta

Nyheter

Ingen ble skadd, da en minibuss veltet nord for Oppdal tirsdag formiddag.

Politiet opplyste først om at to av de eldre var lettere skadd, da de klaget på smerter i sidebein/ribbein. Politiet opplyste senere på twitter at ingen at alle de eldre var blitt friskmeldt etter en legesjekk på stedet.

Nødetatene rykker ut til melding om bussulykke ved Fagerhaug, uhellet skjedde på Gamle Kongeveg.

Minibussen kjørte i retning Berkåk, altså nordover. Turen var en aktivitetstur for de eldre på BOAS.

Nødetatene er nå i ferd med å redde folk ut av bussen, melder Opdalingens journalist på stedet.

Det var en stund problemer med å få ut de to siste fra bussen siden de var såpass dårlige til beins og man ikke fikk opp bakdøra på bussen. Etterhvert fikk man åpnet døren og passasjerende kom seg ut.

- Det er glatt på veien, så glatt at det er vanskelig å gå. Føret er skummelt i og med at det ligger nysnø oppå isen. Det var ingen andre kjøretøy involvert i ulykken.

Et Sea King-helikopter ble rekvirert til stedet, men ble senere avbestilt. De to som er skadet har fått mindre skader, muligens fått bristet eller brukket ribben.