Legger ned Lavprisekspressen

Nyheter

I påsken kjører Lavprisekspressens rute Oslo-Trondheim ekstra avganger, det vil si daglige avganger fra torsdag 22. mars til og med tirsdag 3. april. Etter det legges ruten ned.

Lavprisekspressen kjører ekspressbusser fra Oslo til Trondheim og fra Oslo til Kristiansand og Stavanger. Etter påske legges ruten Oslo-Lillehammer-Dovre-Trondheim ned.

– Det er vemodig å måtte legge ned dette tilbudet, men trafikkutvikling og dårligere rammevilkår for kommersielle ekspressbussruter gjør at vi ikke lenger klarer å få lønnsomhet i driften, sier Kjell Knarbakk, daglig leder i Unibuss Ekspress AS, som kjører Lavprisekspressen.

– Dessverre har vi ikke noe annet valg enn å innstille ruten.

Siste avgang for Lavprisekspressen mellom Oslo og Trondheim vil bli kjørt søndag 8. april 2018.

Lavprisekspressens rute Oslo – Kristiansand – Stavanger opprettholdes som tidligere.

Avslutter med god påsketrafikk og ekstraavganger

I påsken vil Lavprisekspressens rute Oslo-Trondheim som vanlig kjøre daglige avganger fra torsdag før palmesøndag til og med tirsdag 3. påskedag. Deretter innstilles ruten etter søndag 8. april.

– Dette blir altså siste mulighet for å benytte seg av det billige transporttilbudet mellom de to byene. Påsken er tradisjonelt en periode med mye trafikk, og da kjører vi daglige avganger, avslutter Knarbakk.