Wenche stakk av med godteriet

Nyheter

- Har du lyst til å vinne Oppdals (største!?) påskeegg? Da må du fortelle oss hvem du vil dele påskesnopet med i ferien.

Dette skrev Toyota Bilia Oppdal på Facebook, og responsen må sies å ha vært overveldende.

- Jeg tror vi fikk 21 000 visninger og nærmere 800 kommentarer, forteller Ivar Sollie.

Trekningen ble foretatt fredag, og da viste det seg at snadderet gikk til nabokommunen.

- Wenche Teigen i Rennebu er trukket som vinner, og hun skriver at hun vil dele egget med sine kolleger, forteller Sollie.

Dermed ble godsakene pakket inn i bilen og det ble Hilde Storli som fikk det hyggelige oppdraget med å overlevere premien til lederen for hjemmesykepleien i Rennebu.

- Håper dere finner noe alle kan like, sa Storli da hun overrakte en forholdsvis utvidet versjon av påskeegget til den heldige vinneren.

Med litt research og med hjelp av leder helse og omsorgskontor i Rennebu kommune, Helge Aaalbu, var det sikret at mottakeren faktisk var til stede, og at overrekkelsen ble koordinert med dagens lunsjpause, slik at flere fra hjemmesykepleien også fikk ta del i seansen.

At sjefen vil dele med sine medarbeidere, falt naturligvis i god jord. Det kom heller ikke som noen stor overraskelse, for det visst slik hun er.

- Wenche er slik en leder skal være. Det er ikke farlig å jobbe når vi har henne, for hun tar vare på sine folk og får frem det beste i oss, sier Greta Hoem til samtykkende nikk fra de andre.

- De er en hiva gjeng, bekrefter Aalbu.

Hilde Storli syntes oppdraget var særdeles hyggelig, og sier at det ikke medfører forpliktelser å motta det rause utvalget med påskegodt.

- Men dere er selvsagt velkommen til Toyota Oppdal, smiler hun.

At mottakerne finner noe de liker, er vi temmelig sikre på, for i og med at det er flere som deler på godteriet, ble det fra før nokså rause påskeegget utvidet med enda mer søtsaker og litt ekstra gul drikke.

Ja, Toyota Bilia Oppdal spanderte til og med lys og en bukett gule blomster på hjemmesykepleien i Rennebu.

Bon appètit!