Her dropper helikopteret vann over flammene

Fredag ettermiddag kom det melding om gressbrann på Ulsberg. En time senere, viste det seg at det var snakk om hele fire branner: en rett nord for Stuggubusvingen nord for Fagerhaug, en på Granholtet, en ved Markøya og en brann ved Jønnåa, bare noen hundre meter fra Ulsberg stasjon.

Brannvesenet rykket ut fra både Oppdal, Rennebu og Midtre-Gauldal. Det ble også rekvirert brannhelikopter fra Værnes. Helikopteret skal allerede ha slukket brannene ved Markøya og Granholtet.

Den første meldingen Opdalingen mottok, var at det hadde begynt å brenne ved jernbanesporet, ikke langt fra Jønnåa, rundt 400-500 meter nord for Ulsberg stasjon.

Vår fotograf la, da han var på vei fra Oppdal til Ulsberg, merke til røytutvikling ved jernbanen rett nord for Fagerhaug. Som bildene viser, hadde det oppstått gress/lyngbrann også der. Brannvesenet var ikke på stedet, da vi snakket med vår fotograf, som selv varslet 110.

Vi har også mottatt bilder og rapporter om brann ved det gamle jernbanepukkverket (Markøya) ved Gisna.

- Brannvesenet har akkurat ankommet Gisna. Brannen ser ut til å spre seg raskt på grunn av vind, sa et vitne på stedet til Opdalingen, før brannhelikopteret ankom og begynte å droppe vann over flammene.

Dovrebanen er stengt på grunn av brannutviklingen. Pressesjef i NSB, Nina Schage, sier til adressa.no at det settes opp buss fra Berkåk til Oppdal for togpassasjerer som rammes av banestengingen.

Under ettermiddagssendingen til NRK Trøndelag, ble det sagt at et godstog hadde meldt fra om problemer med bremsene. Uten at det kan stadfestes, tyder det på at det er gnister fra godstogets bremser som har forårsaket brannene.

Det meldes om at det har blitt rekvirert vannvogn fra Støren, som skal komme og hjelpe til. Brannhelikopteret flyr nå over stedet for å sondere og prioritere hvor det skal bidra til slukking.

Under kan du se tre videoer fra Markøya og en fra Granholtet.

Videoene er filmet av Arvid Storli.