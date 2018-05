- Et livskraftig bygdesamfunn viser livsglede og framtidshåp

Nyheter

Jeg var en av de mange heldige som fikk med meg avslutningskonserten på Volladåggån i en fullsatt Rennebu kirke. At ei lita bygd kan stille opp med så mange flotte ungdommer som leverer sangprestasjoner og andre kulturinnslag på et så høgt nivå, må være særdeles unikt.

Det vitner om at denne bygda, Nedre Rennebu, har en sterk kulturtradisjon og en vilje til å stå sammen i situasjoner der bygdesamfunnets kvaliteter blir truet som følge av demokratiske spilleregler. Et flertall i et samfunn kan påtvinge et mindretall tiltak som normalt vil føre til forringelse av livskvalitet. Dette er demokraties svake side.

Men Nedre Rennebu vil noe annet, viser igjen styrke og evne til å ivareta lokalsamfunnets livskvaliteter. De er et godt forbilde for utsatte små bygdesamfunn.

Nedre Rennebu har siden 2012 arbeidet med å få etablert et flerbrukshus, et grep som ville kunne videreutvikle bygda og styrke opprettholdelsen av en lokal offentlig skole. Dette arbeidet fikk ikke nevneverdig positiv støtte av kommuneledelsen. Det hele ente med at et kommunestyreflertall valgte å legge ned Voll skole. Begrunnelsen var kommunens dårlige økonomi – eller rettere sagt, dårlige politisk økonomistyring.

Nedlegging av Voll skole viser at det polititiske og administrative arbeidet med denne saken hviler på en manglede helhetlig samfunnsforståelse. Det var basert på en overfladisk verdiforankring.

Uttalelsen vil provosere mange, men den politiske avgjørelsen er ikke mindre enn en skandale for en liten landbruksbasert kommune. ”Sjela” og det kulturelle verdigrunnlaget som Rennebu kommune kan bygge på ligger i Nedre Rennebu.

Etablering av en privat skole har ført til på mange utfordringer og ulike forståelser i bygda. Hvordan skal en forholde seg til den private skolen i forhold til den kommunale skolen på Berkåk? En vanskelig valgsituasjon for familier og i nabolag, en åpenbar konfliktsituasjon som verken dette bygdesamfunnet har skyld i eller fortjener.

Å legge ned en grendeskole kan oppleves som vanskelig for politikere. Men å erkjenne at en gjorde et feil valg krever storhet og mot. Det er ikke nok med uforpliktende uttalelser.

Nedre Rennebu fortjener en uforbeholden og konkret støtte av den nye administrative og politiske ledelse i sitt arbeid for å starte en privat skole, i arbeidet for å etablere et flerbrukshus, støtte nærbutikken og vise engasjement for å opprette et pilegrimssenter på Voll.

Nedre Rennebu er et usedvanlig vakkert kulturlandskap som har kraft i seg til å opprettholde et levende bygdesamfunn, men også bli et interessant besøkssted også for turister.

Konserten 2. pinsedag som en del av Volladåggån viser at bygda fort kan bli et ”kultsted” for ”levende livskraftige bygder”. Dette omdømme er i ferd med å feste seg og fortjener støtte ikke bare fra kommunale offentlige myndigheter, men også fra fylkesmyndigheter.

Takk for et fantastisk kulturarrangement – livsglede gir framtidshåp.