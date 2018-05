E6 er stengt mellom Oppdal og Rennebu

Nyheter

Oppdal og Rennebu har badet i sol og sydentemperaturer de siste ukene, men i dag åpnet himmelen seg over Rennebu. Hagl og ekstremt mye regn på kort tid skaper problemer i trafikken.

Et voldsomt uvær over deler av distriktet, forårsaket torsdag kveld blant annet at et steinras gikk over Fylkesvei 502 over Rennebuskogen.

Politiet i Trøndelag melder at veien er stengt ved Sundset, og ikke farbar på grunn av store nedbørsmengder.

- Vannet tar med seg steiner over veien, skriver polititet på Twitter.

Gravemaskin er rekvirert og både politi og entreprenør er på stedet.

De voldsomme haglebygene førte også til at trafikken på E6 i deler av Rennebu, nærmest sto stille da det sto på som verst.

Det er foreløpig ikke meldt om uhell i trafikken på grunn av hagl- og regnbygene torsdag kveld.

Oppdal og Rennebu har badet i sol og sydentemperaturer de siste ukene, men i dag åpnet himmelen seg over Rennebu. Hagl og ekstremt mye regn på kort tid skaper problemer i trafikken.

Senere torsdag kveld melder politiet på Twitter at E6 er stengt ved Gisnåsen, grensa mellom Rennebu og Oppdal. Store vannmengder og steiner i vegbanen, entreprenør arbeider på stedet.