Kjørte 78 i 50-sonen

Nyheter

Politiet holdt torsdag fartskontroll i umiddelbar tilknytning til skoleavslutninga på ettermiddagen i en 50-sone langs Gamle kongeveg i Oppdal. Der gikk det såpass ille for seg, at en person mistet førerkortet etter å ha blitt målt til å ha kjørt 78 kilometer i timen på 50-sonen, mens to andre fikk forenkla forelegg for å ha kjørt henholdsvis 70 og 65 kilometer i timen.

- Det er ikke helt bra at man i en 50-sone, uansett hvor og når på døgnet det er, holder så høy hastighet. 78 er veldig alvorlig. Alle de tre som ble tatt er lokale, så de kan ikke unnskylde seg med at de er ukjente i området, heller, sier lensmann Finn Skårsmoen til Opdalingen.