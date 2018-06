Nyheter

- Det hender det er dårlig vær, så vi satte den opp for å ha et sted å krype inn i, sier Ingebrigt Hoelsæter.

Ungdomsskoleeleven snakker om den flotte gapahuken som er satt opp midt i skolegården ved Oppdal ungdomsskole.

Elevene som deltar i Arbeidslivsfag, har jobbet med gapahukprosjektet i vinter, og som nå altså er montert i skolegården. Montert, fordi selve elementene ble bygd på Stompa, mens fundamentet ble støpt i skolegården, i samarbeid med Team Bygg Oppdal.

Hoelsæter forteller at det bygges litt forskjellig når gruppen som er med i Arbeidslivsfag er samlet.

- Som regel er det mindre ting det er snakk om, men her fikk vi prøvd oss på et noe større prosjekt, sier han.

Rektor Håvard Melhus ved Oppdal ungdomsskole, forteller at det er nærmere 20 elever som et par timer i uka har deltatt i prosjektet.

- Arbeidslivsfag ble startet i 2010, og er et alternativ til fremmedspråkundervisning som fransk og tysk. Det er frivillig å være med, og for mange er det et lyspunkt i skolehverdagen å få delta i praktisk arbeid, sier han.

Oppdal ungdomsskole mangler egen kantine, og har derfor ikke denne arenaen å tilby elevene i langfri. Da er det spesielt kjekt å kunne ruste opp uteområdet, for inntil nå, har det også manglet leskur ved skolen.

- Vi har satt fokus på uteområdet, selv om det koster litt av både utstyr og lærekrefter, sier Melhus.