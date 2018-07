Stein på størrelse med bil i veibanen

Nyheter

En stein på to ganger to meter havnet i veibanen like etter midnatt. Den ble fjernet av en entreprenør cirka én time etter den skal ha falt ned, skriver adressa.no.

- Den var ganske stor denne steinen, den var på størrelse med en bil, sier trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen Midt, Morten Eitren.

På denne strekningen er det jevnlig at det skjer små steinsprang, forteller Eitren.

- Det er ikke så ofte at det faller ut en så stor stein her. På generell basis kan jeg si at det er sjelden så store steiner havner i veibanen, sier han.

Han vet ennå ikke om det kommer til å bli gjort noen grundigere undersøkelser av stedet.

- Det er mulig det skal bli undersøkt nærmere. Vi vet mer i løpet av dagen, forteller Eitren.