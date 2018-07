Kan få forskudd på erstaning

Nyheter

Gro Aalbu sier at det jobbes for at alle som har rett til erstatning for klimabetinget avlingsskade skal få det utbetalt dette kalenderåret. I tillegg kan det søkes om forskudd.

- 50 prosent av forventet erstatning kan utbetales som forskudd, dersom det er behov for det. I tillegg kan Innovasjon Norge gi avdragsfrihet på lån, for å frigjøre midler til å kompensere for grovformangel, sier Aalbu.

Erstatningsbeløpet beregnes ut fra et normtall på 390 forenheter per dekar, minus 30 prosent egenandel.

- Erstatningsbeløpet gir ikke mer grovfôr, men den er grei å ha til å kjøpe erstatning i form av for eksempel kraftfôr.

De siste par dagene har det kommet litt regn, og det er også meldt mer nedbør inn mot helgen. Men til neste uke er det høye temperaturer og sol i værvarselet.

- Heldigvis regner det litt, det hjelper på. Men med sol i hele neste uke, så fordamper det fort. Det er fukt kun i de øverste centimeterne av jorda, men vi tar til takke med det vi får, sier landbruksrådgiveren.

Aalbu ser at allerede kan man se at gresset spirer, som en følge av det lille regnet som har kommet.

- Alt hjelper, plantene tar til seg det de trenger, også når det er fukt i luften.

Som en følge av den dårlige fôrsituasjonen, så kan det bli en ny krise når vi nærmer oss jul. John Volden i Tine sier at det kan bli smørkrise igjen, slik vi opplevde i 2011.

- Fettprosent og proteinprosent i melken er lavere nå enn i de to foregående år. Det kan kanskje gi oss en smørkrise til jul, sier Volden.