Mandag starter Forskerfabrikkens sommerskole i Oppdal

I morgen tidlig (mandag) ønsker kurslederne Rannei Sæteren fra Oppdal og Marte Viken fra Rindal elevene ved Forskerfabrikkens sommerskole velkommen til Oppdal Videregående skole.

De to avgansstudentene ved NTNU har ansvaret for 26 unge forskerspirer, som vil tilbringe hele neste uke på sommerskolen. Her vil de blant annet få spennende innblikk i hvordan man dyrker bakterier, de får teste ut mikroskop, bygge raketter og lage superstore såpebobler.

Forskerfabrikkens sommerskole er en ukes fordypning i naturvitenskap for elever som skal opp i 5.–7. trinn til høsten. Gjennom en hel uke får barna mulighet til å fordype seg i naturfag og lære mer om kjemi, fysikk, biologi og geologi.

Elevene må ha med seg mat og drikke for hele dagen, klær etter vær, penal med skrivesaker og linjal, og et ferdig utfylt skjema som omhandler sikkerheten.