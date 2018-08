Anmeldelsen henlagt

Nyheter

Politiet har henlagt anmeldelsen på brudd på taushetsplikten, i forbindelse med at de hemmelige dokumentene rundt salget av Oppdal Everk ble lekket til Opp. Begrunnelsen er at det "ikke er fremkommet tilstrekkelige opplysninger til å identifisere" hvem som står bak lekkasjen, skriver Opp i siste utgave.

- Det hadde blitt en veldig tidkrevende, bred og omfattende sak dersom det skulle iverksettes en etterforskning, sier Finn Skårsmoen, avsnittsleder ved politiet i Oppdal til avisa.

I det siste møtet før ferien, så ordføreren så seg nødt til å irettesette kommunestyret, etter at dokumenter som var unntatt offentligheten ble forelagt eller overlevert til avisa.

- Det føles ikke godt å måtte irettesette kommunestyret som organ, men det er min plikt. Kommuneadvokaten mener at kommunen bør vurdere å anmelde saken. Dette er med andre ord, svært alvorlig, sa Welander til kommunestyret den gangen.

Welander uttaler nå til Opp at hun har stor forståelse for at politiet ikke kan prioritere å etterforske saken.