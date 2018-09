Leder for transportkomiteen om økt frekvens på jernbanen: - Nå går toget

Nyheter

Torsdag kveld var lederen for transportkomiteen på Stortinget, Helge Orten (Høyre), på gjestevisitt i Oppdal. Anledningen var å danne seg inntrykk av pendlermulighetene for oppdalingene.

Ingvill Dalseg inviterte Orten til Oppdal, i forbindelse med en utredning av muligheten for togavganger hver andre time på strekningen Oslo-Trondheim. Da blir naturlig nok pendlersituasjonen i Oppdal og Rennebu også et tema.

- Det er et arbeid som ligger i departementet og i Jernbaneverket. Vi er i gang med en jernbanereform, der persontransporten skal ut på anbud. Først ut er Sørlandsbanen, der det snart settes ut i live. Deretter skal vi gjøre oss noen erfaringer, før denne strekningen kommer for tur, sier Orten.

Etterspurt

- Det med å legge ut transporten på anbud skal bidra til å løfte både kapasitet og frekvens. Nå er tiden for å komme med innspill, i og med at vi også skal rullere Nasjonal transportplan, sier Orten.

Dalseg sier at pendlertog i dag er etterspurt i Oppdal. Bane Nor sier at det er mangel på krysningsspor som er utfordringen for større frekvens.

- Hadde vi fått togene til å gå når vi skal på jobb, så tror jeg vi hadde hatt god dekning på passasjerer. Så får vi etter hvert en bomvei på E6 på 200 kroner hver vei også. Flere avganger vil gi økt pendling, sier Dalseg, som hadde med seg Orten i bilen fra Trondheim til Oppdal i rushtrafikken.

- Av og til må tilbudet komme før etterspørselen, for på den måten å skape behovet, sier Orten.

Må ha nye spor

Dalseg anslår et tall på 830 millioner kroner for totimersfrekvens fra Oslo til Trondheim. Det innebærer utbygging av Oppdal og Dombås stasjon, samt krysningsspor på Engan.

- For å få opp kapasitet må det ses på mulighet for krysningsspor. Fordelen med det er at hvis det er langt nok, vil det også ha positiv effekt på godstrafikk. Vi har et ønske om å få flere transportører til å bruke tog og sjø, så et krysningsspor har mange sider ved seg, sier Orten, og legger til at det nå skal brukes 18 milliarder kroner på å øke kapasiteten på det norske tognettet.

Nå er jobben med utredning av mulighetene i gang, med tilhørende anbudsrunder. Deretter skal det jobbes for å få strekningen inn i Nasjonal transportplan.

- Men det er mange enkelttiltak som kan gjøres. Blant annet er vi i gang med Norges største digitaliseringsprosjekt, ved at vi bytter alle signalsystem langs tognettet. Sånne prosjekt er helt avgjørende, og kan være med på å øke kapasiteten langs jernbanen, sier Orten.