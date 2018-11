Bil har kjørt av veien i Oppdal - to personer involvert

Nyheter

Politiet melder om at et enslig kjøretøy har kjørt av veien på rv 70 ved Klettgrenda i Oppdal.

- To personer er tatt hånd om av helse, og de er fraktet til Auna legekontor, sier Ann Kristin Øie, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Bilen har fått relativt store skader, melder Opdalingens journalist på stedet.

Innsatsleder på stedet sier at bilen har kjørt vestover og havnet i grøfta. Deretter har bilen kjørt over en avkjørsel, ned i grøfta på andre siden av avkjørselen og opp på enda en avkjørsel hvor det til slutt ble stopp. To personer ble sendt til legevakten.