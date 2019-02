Tar et krafttak mot kreft: - Vi tar selvsagt på oss jobben!

Nyheter

Russen har lang tradisjon i å være med på Krafttak mot kreft, en årlig innsamlingsaksjon i regi av Kreftforeningen. Siden de første bøssebærerne gikk fra dør til dør i 2006, er det blitt samlet inn over 300 millioner kroner til kreftsaken gjennom Krafttak mot kreft.

Fakta er at den til tider utskjelte gruppen russ alene, har stått for brorparten av de innsamlede midlene gjennom sitt engasjement for saken.

- Årets viktigste russeknute, fastslår aksjonsleder Petter Spolén i Kreftforeningen Trondheim.

Torsdag besøkte han og Frivilligsentralen i Rennebu, 10. trinn ved Rennebu barne- og ungdomsskole, der hensikten var å orientere om sykdommen, og å rekruttere unge bøssebærere til aksjonsdagen den 13. mars.

Det er som kjent ingen videregående skole i Rennebu, så i mangel av russ, ønsker man å knytte til seg skoleelever på ungdomstrinnet for å ta årets viktigste gåtur.

Responsen fra elevene lover godt, for ingen i klasserommet sa nei til å bruke to timer av sitt liv på denne viktige oppgaven.

Sara Eggan og Sokrates Ingolfsson Dragset er klassens tillitsvalgte, og de har sågar vært hos kreftforeningen i Trondheim for å innhente informasjon på hva dette egentlig går ut på.

Rennebu Frivilligsentral organiserer innsamlingsaksjonen i kommunen, og det var også daglig leder Maj Britt Svorkdal Hess som kom opp med idèen om å spørre 10. klassingene i bygda om hjelp.

Skoleelevene fikk se en informativ film om den lumske sykdommen, som årlig rammer hver 3. nordmann, før de fikk spørsmål om noen i deres egen bekjentskapskrets er rammet.

Det ble bekreftet av nesten samtlige, noe som godt illustrerer at dette er en sykdom de fleste av oss får et forhold til i løpet av livet.

Takket være intensiv forskning, er man kommet langt i behandlingen av sykdommen, og det er nettopp til forskning de innsamlede midlene skal brukes.

- Sju av ti overlever sykdommen, takket være forskning. Før var det motsatt, så vi er kommet langt, men mye gjenstår, sier Spolén.

Sykdommen utarter seg forskjellig fra person til person, altså holder det ikke med èn pille.

- Det trengs personbasert behandling, og det er det vi samler inn penger for, sier Spolén som selv er diagnosistert med kreft i bukspyttkjertelen.

- Jeg fikk i utgangspunktet seks år. Nå er det 9 år siden, noe som gir meg en sterk motivasjon for å jobbe for saken, sier han.

Motivert ble også elevene i 10. klasse ved Rennebu barne- og ungdomsskole, så om kvelden den 13. mars får du sikkert besøk på døra av en ungdom med bøsse - og samfunnsengasjement.

Ha pengene klare - og ta vel imot dem!