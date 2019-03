Av opprinnelig 50 skoler er det fire igjen som fortsatt kjemper om en plass i den nasjonale finalen i Klassequizen

Nyheter

Onsdag kveld ble det klart hvilke skoler fra Trøndelag som går videre til fylkesfinalen i NRK satsingen Klassequizen.

I skarp konkurranse med 50 skoler fra hele fylket, ble det disse fire skolene som skal kjempe om to plasser i nasjonal finale, nemlig Brandsfjord skole fra Roan, Grong barne og ungdomsskole, Inderøy ungdomsskole og Rennebu barne- og ungdomsskole.

Det blir stilt tre spørsmål i fire ulike kategorier i Klassequizen, noe som gjør det mulig å hanke inn maksimalt 12 poeng. Sigrid Øverland Kjeka, Håvard Gjermundson Kvam og Sokrates Ingolfsson Dragset er våre lokale quizeksperter i spørrekonkurransen, og trekløveret fra 10. trinn ved skolen, oppnådde ti poeng da NRK Trøndelags Ellen Flå besøkte skolen i februar.

Brandsfjord skole og Grong barne- og ungdomsskole fikk 11 poeng i kvalifiseringsrunden, mens Inderøy ungdomsskole og Rennebu barne- og ungdomsskole oppnådde 10 poeng.

Det borger altså for en jevn konkurranse, når de fire lagene barker sammen i fylkesfinalen. Her er det to av lagene som går videre til den nasjonale finalen.

Fylkesfinalen hører du naturligvis på radio, og datoen er 1. april.