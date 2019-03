Passkiosken midlertidig ute av drift

Nyheter

Lensmann Finn Skårsmoen opplyser til Opdalingen at de opplever problemer med programvaren i den nye passkiosken.

- Dermed er vi midlertidig ute av drift. Problemet er meldt inn til rette vedkommende, og vi håper at det kan løses innen "kort tid" (som da blir et relativt begrep og ganske vanskelig å tidfeste). Vi er derfor midlertidig ute av drift for søknader om pass. Så snart problemet er løst, vil dette meddeles, sier Skårsmoen.

Den nye passkiosken hos politiet i Oppdal kom på plass tidligere denne uka.