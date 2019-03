- La reformen ligge, bruk heller tid og ressurser på å bygge stein på stein

Nyheter

Grensejustering



Det nærmer seg tiden for at informasjon blir sendt ut til de kretsene som omfattes av grensejusteringssaken. Jeg legger merke til at det i media blir fokusert på denne saken både i avisa Opp og Opdalingen.

Dahle ønsker diskusjon - Det føles som at 427 innbyggere bes ta en avgjørelse på vegne av 10 000, sier Børge Dahle om fylkesmannens spørreundersøkelse om grensejustering.

I møte med kommunaldepartementet ble det veldig tydelig påpekt at dette KUN handler om grensejustering og ikke kommunesammenslåing. Hvorfor det nå blir fokusert på kommunesammenslåing i artiklene undrer meg da initiativet er tydelig en grensejustering som også dannet grunnlaget for underskriftene i forbindelse med søknaden. Jeg legger merke til at ordførerkandidat Siv Remetun Lånke allerede konkluderer i forhold til resultatet, det har ikke jeg tenkt å gjøre. Jeg er også helt enig med Remetun Lånke om at det er viktig å lytte til grendene og folket, slik vi gjorde i forbindelse med folkeavstemmingen.

Det har vært tøffe tak i Rennebu denne perioden, nå er vi i ferd med å ta grep og stabilisere situasjonen. Konjunkturer i samfunnet kan være utfordrende. I Rennebu har vi hatt et stort inntektstap i forbindelse med varierende strømpriser, en inntekt som kan sammenlignes med Norges avhengighet av oljeprisen. Mange positive tiltak er i gang i Rennebu. I formannskapet har vi hatt besøk av flere grendalag som har fortalt om det arbeidet som gjøres rundt omkring i Rennebu. Som ordfører blir jeg veldig stolt over å høre om den fantastiske innsatsen hver enkelt innbygger legger ned for sitt lokalmiljø.

Nå beveger vi oss inn i en spennende tid med endrede strukturer, da spesielt ny E6. Rennebu har alle muligheter for fremtiden mtp utvikling og vekst. Vi blir koblet nærmere Trondheim og allerede nå ser vi ny interesse for kommunen vår.

Jeg håper innbyggerne ser mulighetene og drar i samme retning. Vi trenger alle på laget! En mislykket kommunereform har tatt alt for mye energi og ressurser fra oss som har ført til at vi har mistet tid til utvikling. La reformen ligge og bruk heller tid og ressurser på å bygge stein på stein for fremtidens Rennebu.

Ordfører i Rennebu

Ola Øie