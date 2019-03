Betydelig snøskredfare i Trollheimen

Nyheter

Det varsles om lokalt ustabile forhold i høyden. Nysnøflak over skoggrensa kan være ustabile. Vedvarende svake lag i snødekket kan påvirkes der snødekket er tynt.

Det skriver varsom.no på sine nettsider.

Snøen har lavet ned den siste døgnet og selv om den kommer med etterlengted snø til løypenettet, så kan det være farlig og ferdes utenfor løypene.

- Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i/ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn, skriver varsom.no.