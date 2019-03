- Vi ønsker oss flere innspill

Nyheter

Formannskapet vedtok 27. november i fjor å sende delplan idrett og fysisk aktivitet ut på høring. Innen fristens utløp 18. januar mottok kommunen kun et innspill og dette var fra Fylkesmannen i Trøndelag.

- Vi ønsker flere innspill og har derfor sendt planen ut på en ny høring med frist 26. mars. Dette mener vi er viktig for å få planen forankret i befolkningen og i kommunens mangfold av lag og foreninger, sier kulturkonsulent Sjur Vammervold til Opdalingen.

Planen inneholder i hovedsak følgende:

Målsetting for Oppdals satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.

Målsetting for anleggsbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv.

Resultatvurdering av forrige plan med statusoversikt.

Vurdering av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet.

Det skal gjøres rede for sammenhengen med andre planer i kommunen.

Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg.

Oversikt over forventede kostnader tilknyttet drift og vedlikehold av planlagte anlegg.

Uprioritert langtidsplan over behov for anlegg.

Lokalisering av eksisterende og planlagte anlegg, områder for friluftsliv og arealbehov for planlagte anlegg og friluftsområder bør fremgå av relevante kart.

Utvikling, status og behovene til den egenorganiserte aktiviteten.

Vurdering av kapasitetsutnyttelsen når man ser anleggene i hele kommunen, samt nabokommunene, i helhet.

For å få økt engasjement og flere innspill inviterte de til et åpent informasjonsmøte. Møtet fant sted forrige uke, men kun to personer møtte opp. Det var Vammervold selv og Christin Gjønnes, som sitter i arbeidsgruppa og som er leder for idrettslaget.

- Det at det ikke kom så mange folk, kan tyde på at folk er fornøyd slik planen foreligger i dag. Før planen kom på høring første gang, så jobbet vi grundig med den. Vi ringte rundt og fulgte opp aktører fra forrige plan, sier Vammervold.

Etter at planen ble sendt ut på en ny høring, har det kommet inn to nye innspill. De er fra Trøndelag idrettskrets og Nasjonalparkstyret.

- Hvordan blir veien videre?

- Når vi har fått behandlet alle innspillene, så sendes planen til formannskapet og kommunestyret. I tillegg skal den opp i ungdomsrådet 26. mars. Vi håper at planen blir vedtatt før sommeren, sier Vammervold.

- Hvor viktig er det at ungdommen får si sitt i denne saken?

- Det er veldig viktig. De er en engasjert gjeng og ungdommen er et av våre primære målgrupper, sier han.

Kulturkonsulenten forteller at det er på tide at det nå kommer en ny plan.

- Den gamle planen gikk ut i 2016 og vi har holdt den i live fram til den nye planen kommer. Den er på overtid og det er på tide at det nå kommer en oppdatert og frisk plan, sier Vammervold.

I dag har Oppdal et veldig godt tilbud per innbygger. Når det kommer til anleggsdekning, ligger Oppdal under landsgjennomsnittet, i positiv forstand. Per dags dato er det 200 innbyggere per idrettsanlegg i Oppdal.