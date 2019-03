- De voksne må ta større miljøansvar, ellers går det utover vår framtid

Nyheter

Fem femteklassinger ved Aune barneskole stilte fredag seg opp utenfor rådhuset i Oppdal for å streike for miljøet. Der blir de stående hele skoledagen.

Mathias Olsen, Iver Mæhle, Christian Stensheim, Maja Sæther Tørset og Aurora Hermine Karlsen Tørset er alle brennende opptatt av miljøet og av konsekvensene de voksnes manglende fokus på nettopp klimaproblemene vi står overfor kan få for deres egen fremtid.

- Vi har lyst til å gjøre noe for jorda, vi vil gjøre den bedre. Derfor står vi her i dag, sier Christian Stensheim til Opdalingen.

Maja Sæther Tørset nikker enig.

- Vi har lyst til å prøve å gjøre de voksne mer engasjerte for klimaet, slik at de prøver å redde det. I dag er de ikke engasjert nok.

- Hva mener dere de kan gjøre?

- Jeg ønsker å sykle mer til skolen. Det mener jeg det burde blitt tilrettelagt mer for. Jeg bor i Krokusvegen og derfra til skolen er det helt mørkt om morgenen, og da vil jeg ikke sykle. Det burde vært gatebelysning, sier Maja.

Christian forteller om ting han har sett på nettet og på barnas nyhetssending «Super-nytt» på tv.

- Vi ser at det er dyr i havet som har det dårlig fordi det flyter så mye plast rundt der. Når forskerne finner ut at det er mye plast i magen til dyrene i havet, så er det ikke bra. Vi er imot plastforurensning.

- Ungdomsrådet gikk i fjor ut og oppfordret folk til å bruke papirposer i stedet for plast. Er det noe dere stiller dere bak?

- Ja, men jeg mener også at handlenett burde vært gratis. Det burde ikke koste penger å bidra til å redde miljøet. I dag er handlenettene dyrere enn plastposene, sier Maja.

Elevene mener også de lærer for lite om miljøet og konsekvensene av forsøpling av naturen på skolen.

- Vi lærer alt for lite, slår Maja fast.

- Vi har sett litt om det på super-nytt i matpausene, at det er så mye av jorda som er ødelagt og at dyrearter dør ut, sier Christian.

Mathias har med seg en plakat med påskriftene «Gjenvinn mer» og «pass på naturen», mens Aurura og Maja holdt opp en plakat der det stå «Streiker for klimaet». Disse blir vist fram til alle som går inn og ut av rådhuset. Plakatene har elevene laget på fritiden, hjemme hos Aurora.

- Vi holder på med dette, fordi det er så viktig. Når vi blir så gamle at vi selv får unger, vil ikke ungene våre få det noe bra hvis det fortsetter som dette. Da vil det ligge plasttårn over alt. Vi kommer nok til å merke en forskjell raskt, om det ikke blir endring, sier Mathias Olsen.

- Jeg er enig. Vi vet aldri hvordan klimaendringene blir i årene som kommer og om plastforsøplingen blir større eller mindre. Vi håper i hvert fall at folk tar ansvar, så det blir mindre av det, sier Iver Mæhle.

- Vi står her for å be folk om å passe på naturen. Folk kan ikke bare gå rundt og ikke bry seg. Vi må skape bevissthet rundt hva som kan bli konsekvensen, om du hiver fra deg en plastpose.

Aurora Hermine Karlsen Tørset synes det er urettferdig at det er dagens barn og unge som kommer til å få den største byrden av forsøplingen dagens voksnes står for.

- Jeg synes det er frekt at de voksne får ha all luksusen og bare kaster fra seg søppelet, mens det er vi barna som må rette det opp igjen. Jeg synes det er dumt. Det er vi som får konsekvensene når vi blir eldre, sier Aurora.

- Er dere bekymret for framtida?

- Ja, litt, men det har vært litt bedring. De holder jo på og finner opp biler som ikke bruker så mye bensin, slik at det blir mindre forurensning. Det er ganske bra. Men det er fortsatt mange som bare kaster fra seg søpla ute i naturen. Det må vi få bort.