E6 på Dovre ble stengt etter vogntogvelt

E6 over Dovre ble stengt ved Fokstugu etter at vinden tok en vogntoghenger og plasserte den på tvers av veien. Meldingen om hendelsen kom klokka 17.33 fredag ettermiddag, ifølge Innlandet politidistrikt.

– Henger ligger tvers over E6 og veien er følgelig fysisk sperret, opplyser politiet.

Trekkvogna ble stående på hjulene, men veien måtte stenges. Vegtrafikksentralen anbefalte omkjøring via riksvei 3 gjennom Østerdalen.

Vegtrafikksentralen Øst skriver på Twitter at trailerhengeren er på hjul i igjen og at politiet dirigerer trafikken på stedet. Politiet Innlandet opplyser like før halv åtte at bilberger har fått hengeren opp på hjulene igjen. Lastebilen sperrer nå kun ett felt og trafikken fra nord og syd geleides forbi i det ene kjørefeltet.

- Hengeren vil bli fjernet inn på en sidevei i området. Det blåser mindre i området nå, skriver politiet.