Påskekonkurranse - vinn stort påskeegg og billetter til Nerskogskonserten

Nyheter

Har du fyr?

Det er temaet i Opdalingens påskekonkurranse.

Årets artist på Nerskogskonserten er Hekla Stålstrenga. Det nordnorske folkemusikk-bandet er kanskje mest kjent for sin fantastiske versjon av Ola Bremnes låt "Har du fyr".

?version=3&hl=nb_NO&rel=0" frameborder="0" allowfullscreen>

Send oss dine bilder fra påskefeiringen. Hvordan fyres din hverdag opp? Har du ei lampe som gløde i mørket, eller har du løkter langs din vei? Har du fyr i bålet, eller er det påskesola som setter fyr på deg?

Send oss ditt beste påskebilde - her er det lov å være kreativ. Premien er et påskeegg gitt av Nerskogen landhandel, og to billetter til Nerskogenkonserten.

Slik blir du med i konkurransen:

Post et bilde på instagram med taggen #opdalingen.

Send til 992 75 900 eller redaksjon@opdalingen.no.

Opdalingen bruker bildene i bildeserie på Opdalingen.no, og i papirutgaven onsdag 24. april.

Vi trekker vinner påskeaften.