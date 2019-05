Vil erstatte Høgmo og Pikhaugen barnehager med flunkende nytt bygg

Nyheter

Kommunen la i dag ut resultatet av en barnehageutredning, bestilt av rådmannen, i sine postlister.

I saksdokumentene kommer det fram at rådmannen ønsker å sette i gang et skisseprosjekt i løpet av 2019, der målet er å bygge en ny barnehage med cirka 120 plasser ved idrettsbanen i Oppdal, til erstatning for Høgmo og Pikhaugen barnehager.

I evalueringsrapporten skrives det at Pikhaugen barnehage bærer preg av å være bygd for 38 år siden og at personalarealet ligger langt under dagens krav, både når det gjelder areal og utforming.

«Generelt er det behov for en gjennomgående oppgradering og påbygning av barnehagen hvis den skal fylle en tilfredsstillende standard. I tillegg er det behov for oppgradering av parkeringsareal og uteområde.»

Om Høgmo barnehage skriver de mye av det samme, bare at dette bygget «bare» er 28 år gammelt.

«Barnehagen fremstår som trang og lite hensiktsmessig etter dagens standard.»

Også her er det behov for gjennomgående oppgradering og påbygning. Arbeidsgruppa anser det som en bedre løsning å bygge en helt ny barnehage til å erstatte disse to.

Utredningsrapporten skal legges fram for driftsutvalg og kommunestyre snarest.

Rådmannen skriver videre at det settes av 250 000 kroner til skisseprosjektet fra Kommunale barnehager disposisjonsfond. Skisseprosjektet legges fram i forbindelse med behandling av Handlingsplan 2021-24.

«Arbeidsgruppa har sett på prognoser for folketall og framholder at det er vanskelig å kunne si noe eksakt om hvilke områder i Oppdal sentrum som vil ha høy konsentrasjon av barnefamilier framover. Den viktigste faktor for å ha en kostnadseffektiv barnehagedrift i Oppdal, vil være å sikre at kommunale barnehager framstår som attraktive og fylles opp med barn. Her er beliggenhet en avgjørende faktor.»

Arbeidsgruppa vurderer det slik at andre tomtealternativer, som den avsatte tomta ved Bjørkmoen, ikke er aktuell fordi den blir liggende for usentralt/tungvint til for å være attraktiv for småbarnsforeldre.

«Det konkluderes derfor med at hvis det ikke er politisk vilje til plassering ved friidrettsbanen, anbefales det i stedet at det utarbeides skisseprosjekter for renovering av Pikhaugen barnehage og bygging av en ny Høgmo barnehage med ca. 60 plasser.».

I rapporten vurderes det slik at kvalitativt gode barnehager gir grobunn for en god folkehelse. Det skrives videre at ulemper ved bruk av friområdet ved idrettsbanen, må veies opp mot samfunnsnytten ved en robust kommunal barnehagesektor. Av den grunn vil tilrettelegging for gode og sikre trafikkløsninger vektlegges.