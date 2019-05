120 kyr reddet ut etter fjøsbrann

Nyheter

Like over elleve onsdag kveld fikk politiet melding om brann i et fjøs i Oppdal. Nødetatene er på stedet og det drives evakuering av dyr fra fjøset.

Operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt opplyser til Opdalingen at brannvesenet har sendt inn røykdykkere i fjøset.

- Brannen skal ha startet i et maskineri i fjøset. I utgangspunktet er dette en fjøs om huser 120 kyr. De aller fleste kyrene er reddet ut og det står igjen kun åtte, sier han.

Det er foreløpig ikke meldt om skade på hverken dyr eller mennesker.

Opdalingens journalist på stedet opplyser at alle dyrene er reddet ut fra fjøset og at både naboer, slekt og venner hjalp til med å sette opp strømtråd. Brannalarmen på gården var løst ut.

Everket var også på stedet. Brannvesenet driver nå med etterslukking av brannen.