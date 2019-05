Sp og Høyre med to ulike pelsdyrversjoner

Nyheter

Høyre, Frp, Venstre og KrF er enige om at det skal åpnes for individuell vurdering av hver enkelt pelsdyrbondes kompensasjonsbehov når næringen skal legges ned. Regjeringen har fått kraftig kritikk både fra sine egne og opposisjonen for å tilby bøndene for dårlige vilkår.