Bekymret for E6-utbygging sør for Trondheim

Nyheter

Ordførerne i Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus er sterkt bekymret over at Stortinget velger å utsette et nødvendig vedtak for å komme i gang med bygging av ny E6 sør for Trondheim.

Stortinget utsetter avstemmingen om bompenger på Melhus-Ulsberg Stortinget skulle onsdag vedta to store og delvis bompengefinansierte veiprosjekter, men avstemningene er utsatt.

Det sier Ola Øie, ordfører i Rennebu, Sivert Moen, ordfører i Midtre Gauldal og Gunnar Krogstad, ordfører i Melhus i en pressemelding.

- Gjennom samarbeidet i "Bygg Vei" har vi i hele perioden arbeidet for å få på plass utbygging av E6 på strekningen Ulsberg-Melhus, og har hatt et tett og godt samarbeid med Nye Veier AS, sier de.

Kommunestyrene i de tre kommuner har fulgt opp Nye Veiers anbefalinger når det gjelder omreguleringer for å få ned kostnadene og få opp den samfunnsøkonomiske nytten.

- Dette har vært tunge og krevende prosesser, men vi har lagt godviljen til for å komme i mål. Vi har gjennom dette arbeidet oppnådd å få endret prioriteringen av utbygging av E6 sør for Trondheim, slik at byggestart for strekningen nå er planlagt til høsten 2019. Dette forutsetter imidlertid at Stortinget vedtar finansieringen nå før sommerferien, sier de.

Videre sier de at det er oppsiktsvekkende og sterkt beklagelig dersom det gode lokalpolitiske arbeidet som er lagt ned nå kan bli satt tilbake på grunn av partitaktiske hensyn i et av regjeringspartiene.