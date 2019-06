Bevilget penger til skilting og sikring av turområder

Nyheter

Ved fordeling av fylkeskommunale friluftsmidler 2019 ble søknad fra Oppdal kommune imøtekommet med inntil 42 000 kroner til prosjektet «Skilting på parkeringsplasser ved turområder, samt sikring av sti ved Magalaupet».

50 prosent av beløpet, 21 000 kroner, utbetales snarets. Resterende beløp utbetales når sluttrapport og regnskap foreligger. Det skal den gjøre innen 30. september 2020.

Målet for tilskuddsordningen er å fremme friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet, og i naturen for øvrig, i hele Trøndelag. Gjennom god tilrettelegging skal friluftslivsområdene gjøres lett tilgjengelige og attraktive for allmenhetens friluftsliv. Midlene skal benyttes til mindre tilretteleggingstiltak.