Magne (79) er en ildsjel uten sidestykke

Ukens blomst går til Magne Myran (79), en fremragende ildsjel, som har stått på så mye at han for fire-fem år siden ble invitert til Slottet for å hilse på Kong Harald, Dronning Sonja og Prinsesse Astrid.

Selve opplevelsen på slottet omtaler han som «verdifull».

- Det var veldig spesielt å få bli med på omvisning på Slottet. Det er så stilrent der, sammenlignet med mange slott i utlandet. Det er veldig imponerende.

- Uventet

Selv er han ikke så særlig komfortabel med all oppmerksomheten, men han forsikrer likevel om at han setter stor pris på påskjønnelsen det er å få ukens blomst fra lokalavisa.

- Nei, dette var uventet, smiler han.

Myran har lenge drevet med frivillig arbeid, både som «vaktmester» i Høgvangparken og kanskje spesielt i turområdet rundt Elgtjønna, som Myran selv sørget for å bygge for rundt ti år siden.

Gedigen innsats

Myran la, sammen med enkelte gode hjelpere og god støtte fra kommunens næringsliv, ned en gedigen innsats for å bygge den 700 meter lange turstien, som for øvrig er spesialtilpasset for rullestolbrukere, og den populære gapahuken.

- Jeg liker å ha noe å holde på med, det er rett og slett derfor jeg driver med dette, slår han fast.

Etter at naturområdet ved Elgtjønna ble offisielt åpnet, tok Magne på seg ansvaret for å vedlikeholde og ha tilsyn til området. 79-åringen besøker Elgtjønna daglig for å se til at alt er i orden. Og det er det slett ikke alltid at det er.

- Ikke alle er like flinke til å rydde opp etter seg. Noen ganger tror jeg nesten at folk går inn for å rote.

Mange lass

Høgmoparken blir neppe et like langvarig prosjekt for ham.

- Når parken er ferdigstilt (offisiell åpning er lagt til september), så tar Gartner Strand over ansvaret for fullt. Da blir det nok ikke noe mer å gjøre for meg her.

Det er nå tre år siden Magne ble engasjert i prosjektet. I begynnelsen brukte han sin gamle traktor til å kjøre grus og pukk, som ble brukt til å fylle igjen mellom steinhyllene som utgjør steingangene i parken.

I sommer har han hjulpet til med å legge stein rundt det nye amfiet og til rydde rask og naturavfall (kvister, gress) i parken.

- Det har blitt kjørt mange lass med rask og kvist, smiler han.

Feiret diamantbryllup

- Jeg trives godt med dette, og ser ikke mørkt på å holde på så lenge helsa holder. Jeg blir fort urolig når jeg sitter for lenge i godstolen. Men jeg trives godt hjemme i lag med kjerringa, også, smiler han og røper at han og kona Oddny faktisk feiret diamantbryllup samme dag som dette intervjuet ble gjort.

- Vi giftet oss for 60 år siden i dag, den 11. juli i 1959. Du kan si vi traff godt, da det blir sjeldnere og sjeldnere at folk holder sammen så lenge.

Magne er oppvokst uti Skaret. Der bodde han fram til han var ti år gammel. Da flyttet familien til Liagrenda, hvor han bodde i resten av oppveksten. I 1959 giftet han seg med Oddny, som etter hvert arvet et småbruk ved Gisna, som de drev i en årrekke. De ble boende i over 30 år. Myran har også jobbet ved Shell-stasjonen på Auna i 28 år.

- Jeg har ikke noe utdanning, så da må du bare ta det som dukker opp av arbeid. Det var så dårlig økonomi, da jeg var ung, at foreldrene mine ikke hadde råd til å sende meg på skole. Jeg har hatt mer eller mindre fast jobb siden jeg var 15 år.