Melding om løs hund langs E6

Nyheter

Politiet i Trøndelag fikk i halv firetiden natt til søndag, melding om en hund som løp langs E6 fra Hjerkin i retning Oppdal.

- Det skal være en lysebrun og hvit hund med halsbånd som ble sett løpende langs E6 i retning Oppdal, forteller operasjonsleder Ebbe Kimo til Opdalingen.

Hunden er ikke registrert savnet hos politiet, og Kimo sier at observasjonen kan ha sammenheng med meldingen politiet mottok en time tidligere på natten.

- Klokken halv tre mottok politiet melding om noen utenlandsregistrerte biler som kjørte vinglete på E6. Disse stanset og var ute og luftet hunder ved nattcampen, så vi antar at hunden som ble observert timen etterpå, tilhører dette selskapet. Politiet har ikke mottatt meldinger ut over dette, så vi antar at hunden nå er sammen med sine eiere, sier Kimo.

Lovens lange arm kan ellers fortelle at helga så langt har forløpt usedvanlig stille og rolig i vårt distrikt. Hverken fredag eller lørdag har politiet fått inn meldinger om hendelser av noe slag i Oppdal og Rennebu.