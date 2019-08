- Det vi ser nå er starten på noe som er mye større

Nyheter

Tidligere denne uka var ordførerkandidat Geir Arild Espnes (Sp) på besøk hos byggetomta til Oppdal Distriktsmedisinske Senter (ODMS) for å bli orientert av daglig leder om hvordan framdriften er, hva og hvem som skal inn i senteret, hvordan planene er for ODMS videre og hvordan politikerne kan legge best mulig til rette for at en oppnår målsettingene.