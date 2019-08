Helseministeren kommer til Oppdal for å snakke om eldreomsorg

Nyheter

Lørdag 17. august kommer helseminister Bent Høie til Oppdal. Tema for besøket er hvordan kommunen kan tilrettelegge for at eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig.

- De fleste eldre i Oppdal bor hjemme og ikke i institusjon. Vi vil se på hva som bør gjøres for at eldre kan bo hjemme lengst mulig, samtidig som at de føler trygghet og trivsel i hverdagen sin. Det å være trygg kan være å bli sett, være omgitt av mennesker som bryr seg, eller vite at hjelpen kommer når man får behov for det, sier varaordfører Ingvill Dalseg i en pressemelding.

- Trygghet er viktig i alle stadier av livet. Og det er kanskje spesielt viktig når man blir avhengig av hjelp for å mestre hverdagen, tilføyer Høie.

Flere eldre i Oppdal

Høyre mener prioriteringene må endres dersom eldreomsorgen i Oppdal skal være like gode i framtida som de er nå. Behovet for helse- og omsorgstjenester vil nemlig øke sterkt frem mot 2030.

- Høyre vil gi et løft for eldre som bor hjemme med tiltak for trygghet, kvalitet i tjenestene, trivsel og tiltak mot ensomhet, skriver de i pressemeldingen.