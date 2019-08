Kritisk for mann som ble reddet opp av Gjevilvatnet

Nyheter

En båt med to menn veltet på Gjevilvatnet sent fredag kveld. Den ene kom seg i land, mens den andre - en mann i 50-årene - havnet under båten.

- De to mennene skulle ut og fiske da dette skjedde, sier operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt like før klokka 06.00 lørdag morgen.

Operasjonsleder Oseid opplyste til Opdalingen klokka 23.54 fredag at mannen som havnet under båten var hentet opp på land.

- De driver med hjerte- og lungeredning på stedet, sa Oseid. Hun fortalte også at luftambulansen fra Dombås var på plass.

- Den måtte få hjelp til å lande siden det er lavt skydekke på stedet, sa operasjonslederen.

Hun opplyste også at det er ukjent hva som er årsaken til at båten veltet. Meldingen om båtvelten kom inn via AMK litt etter klokka 23.

Klokka 00.43 skrev politiet på Twitter mannen ble fraktet til St. Olavs hospital av luftambulanse og at tilstanden betegnes som kritisk.

Politifaglig etterforskningsleder Hilde Gustafson ved Felles straffesakinntak (FSI) i Trøndelag politidistrikt hadde mandag morgen ikke hørt noe mer fra sykehuset om mannens tilstand. Hun opplyser at han ble funnet under båten. Den andre mannen som var i båten, er avhørt av politiet som rykket ut til stedet.