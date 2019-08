Sjekk hvilke ordførere som har lavest odds i Oppdal og Rennebu

Nyheter

1.65 er den eksakte oddsen hos spillselskapet Coolbet. Det betyr at du tjener 65 kroner på en satset hundrelapp på at 52-åringen Snøve tar over ordførerklubba i Oppdal etter valget 9. september.

Han følges tett på odds-listen av Geir Arild Espnes fra Senterpartiet til 1.90 i odds.

Arbeiderpartiet inviterte velgerne til valgshow i Høgvangparken Blant andre Trond Giske og ordførerkandidat Tor Snøve holdt taler foran fremmøtte velgere i Høgvangparken på lørdag.

Politiske odds

Spillselskapet har satt odds på hvem som får ordførertittelen i samtlige kommuner i årets kommunevalg.

- Det er stor interesse for politikk og mange etterspør lokale odds og da gjerne hvem som blir ordfører, så det er helt naturlig at vi som er kåret til Norges beste bookmaker har odds på dette. Politiske odds har eksistert på oddsmarkedet i flere tiår, sier talsmann Rolf Hansen fra Coolbet.com i en pressemelding til Opdalingen.

Ordførerodds i Oppdal og Rennebu:

Øie favoritt i Rennebu

Sittende ordfører Ola Øie er 1.75-favoritt på å få en ny periode i Rennebu, men utfordres helt klar av Senterpartiets 1. kandidat Siv Kristin R. Lånke med odds på 1.95.

- Men hvor sikre er dere på at dere treffer?

- Vi har folk som har gjort dette før, og vi regner med en treffprosent på ordførerodds rundt 90. Det blir noen overraskelser, men ikke veldig mange, svarer Hansen.

I Trøndelag tror spillselskapet ikke på noen store overraskelser.

- Nei, der tror jeg vi har relativt god oversikt. Vi bruker lang tid med de ulike oddsene og det er historikk som skal sjekkes, valgmålinger samt at vi gjør research hos politikere, partier og mediefolk. Det er årets største oddsjobb, avslutter Hansen.