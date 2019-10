Skifer Hotel har ansatt ny hotellsjef

Nyheter

- Det er med stor glede vi meddeler at Michael Alexander Thomsen startet i stillingen som Hotellsjef ved Quality Hotel Skifer 1. oktober 2019, sier Arve Tokle, Adm. direktør ved Quality Hotel Skifer i en pressemelding.

Michael kommer fra stillingen som Service- og Guest Relation Manager ved Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo.

Han har allsidig arbeidserfaring, men hovedsakelig innen reiselivet da både i inn- og utland.

Michael er 28 år og kommer opprinnelig fra Tustna.

- Vi er veldig glad for at Michael nå er en del av vårt team her på Quality Hotel Skifer, og gjennom dette styrke vår gjesteopplevelse på hotellet, står det videre i pressemeldingen.