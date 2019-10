Slik vil vi ha ferdighytta

Nyheter

– Generelt er trenden at grunnflaten på hyttene er blitt mindre. I stedet vil folk ha hemsløsninger med rom som ikke er beregnet for varig opphold, men som likevel gir plass til gjesterom eller en tv-stue, forteller leder for Norske hytteprodusenters forening, Olaf Olstad. I 2018 var hyttene deres hytteprodusenter solgte, i snitt 82,5 på kvadratmeter. Det er 4,5 kvadratmeter mindre enn året før. At hyttene har krympet, har flere årsaker.