Aktuelt med ny løsning med flere leietakere inn dørene

Nyheter

Coop Oppdal har solgt gavekort på Domus i mange år, men løsningen har ikke vært optimal, hverken for kunder eller ansatte. Fra å være et varehus med noen få leietakere, har de blitt et kjøpesenter med selvstendige butikker, og flere leietakere.

- Og flere skal det bli, det er derfor på høy tid at vi oppdaterer gavekortsystemet vårt, sier Ingrid Yttergren, driftssjef i Coop Oppdal i en pressemelding.

- De brune gavekortene vi selger i dag er egentlig Coop gavekort som vi til nå har akseptert i våre egne faghandelsbutikker. Utfordringen er at det ikke er alle kasser som tar imot dette kortet, i tillegg kan det være vanskelig for kunden å vite hvilke butikker som eies av Coop Oppdal og hvilke som er leietakere.

- Gavekortet er svært populært spesielt frem mot jul, så vi har jobbet hardt for å få på plass denne løsningen i løpet av høsten, fortsetter Yttergren.

Det nye gavekortet, kalt Domuskortet, kan altså benyttes i alle Domus Oppdal sine butikker bortsett fra Vinmonopolet.

– Vi skulle gjerne hatt med dem og, men de har strenge regler for slikt, så det var dessverre ikke mulig.

Flere leietakere

Planen er at flere leietakere skal på plass i løpet av 2020, det vil derfor være enda mer aktuelt å få på plass en gavekortløsning som fungerer for hele senteret.

- Vi ønsker å gjøre det enkelt for kunden. Når de kjøper et senterkort, så må det fungere på hele senteret, sier Yttergren.

Allerede i salg

- Vi har allerede begynt å selge de nye gavekortene på huset, og venter nå på at nettbutikken skal ferdigstilles. Kortene blir solgt i Informasjonen, på Notabene, Hus & Hjem og Skin Tonic. Kortene brukes som et vanlig bankkort, og man kan sjekke saldo i en app om man ønsker, avslutter Yttergren