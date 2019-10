Grøft ga etter - mann fanget i jordmassene

Nyheter

Det har gått et jordras i Vangslia i Oppdal. Dette melder politiet på Twitter klokka 18.23. Det viste seg etter hvert at det var en grøftvegg som ga etter i forbindelse med gravearbeid. Klokka 18.46 skriver politiet at én person får behandling på stedet. Tilstanden til personen er ikke kjent.

Det er også et ambulansehelikopter på stedet. Det har landet ikke langt fra kirka. Ulykken har skjedd ved heishuset i skibakken i Vangslia. Det har blitt jobbet med å bygge ny skiheis i Vangslia i høst, men det er ikke kjent om ulykken har noen sammenheng med dette.

- Under arbeid med en gravemaskin var det en mann i en grøft. Den ene veggen i grøften kollapset og mannen fikk massene over seg, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt til NRK.no.

Fraktet til St. Olavs

Nødetatene kom raskt til stedet og fikk frigjort mannen. Han er nå fraktet til St. Olavs hospital med luftambulansen, skriver NRK.no.

- Det er ikke kjent hvor skadd vedkommende er. Vi er i en red ningsfase, men tar høyde for at det kan være alvorlig, sier Olsen til NRK.no.