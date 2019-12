- Det varmet både mitt mors- og ambulansehjerte

Nyheter

Tidligere i november trakk folkemøtet om sikring av barn i bil, over hundre personer til kultursalen i Rennebuhallen. Initiativtager Birgitte Tronshaug blir nesten stum når hun får høre at Opdalingens lesere ønsker at hun skal motta Ukens blomst for sitt engasjement rundt dette viktige temaet.