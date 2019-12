Oppførte seg plagsom overfor andre gjester - ble bortvist fra sentrum

Nyheter

Klokken ti over ett i natt ble en 25 år gammel mann bortvist fra sentrum.

- Vedkommende hadde vært plagsom overfor andre på et utested og politipatruljen ankom stedet like etter. De fikk snakket med mistenkte i saken og han fikk et muntlig pålegg om å holde seg unna sentrum til åtte i morges, sier operasjonsleder Bjørn Handegard ved Trøndelag politidistrikt til Opdalingen.

Han forteller at mannen er hjemmeværende i Oppdal.

Ingen reaksjoner

Fredag kveld ble det også utført promillekontroll i Kåsvegen i Industriområdet. Handegard forteller at totalt 13 personer ble kontrollert, men at det ikke var noen reaksjoner.