I dag var stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) på besøk i Oppdal for å få en orientering om flomsituasjonen i Oppdal. Til stede var også ordfører Geir Arild Espnes, Ola Husa Risan, Odd Arne Hoel og Arnt Nerhoel, alle fra Senterpartiet Oppdal.

NVE har sagt at de kan hjelpe kommunen med elveløpet og sikring, men at brua kan de ikke gjøre noe med. Det er fylkeskommunen som eier brua.

Politikerne fikk en orientering av situasjonen i forbindelse med budsjettfremleggingen de neste årene. Ordføreren har tidligere sagt til Opdalingen at de alltid har hatt et inntrykk av at de skal forberede seg på en langsom flom. Men etter orienteringen fra staben til kommunedirektøren, så må de være forberedt på at flommen kan komme på natta og ganske plutselig.

Det er brua, som ligger på gamle E6 mellom Sagtunet og Snøfugl-bygget, som vil skape utfordringer ved eventuell 200-års flom eller 1000-års flom.

- Vi ligger ikke langt oppe på prioriteringslista og det er 13 plasser i Trøndelag med samme situasjon, som ligger foran. Derfor må vi komme fram til alternative løsninger, sier Espnes.

- Lammer utviklingen

Politikerne er klar på at denne situasjonen lammer utviklingen i hele sentrum.

- Slik kravene er i dag, så stopper alt. Det er viktig at vi setter fokus på de kravene som kommer fra statlige myndigheter i forhold til flomvern og rassikring. Dette vil også kunne stoppe utviklingen av en ny brannstasjon som er planlagt i Klokkesvingen. Dagens plassering av brannstasjonen vil ligge fire meter under vann om flomsituasjonen oppstår i dag. Beredskapsmessig er denne proppen en kjempeutfordring for oss, sier ordføreren.

- Hva er konsekvensen hvis utviklingen stopper opp?

- Vi får først og fremst ikke lov til å utvikle sentrum. Det blir mindre skattetilgang, mindre handlingsrom og færre muligheter til å gjøre andre ting. Dette er en utrolig vanskelig situasjon for oss. Det er vanskelig å illustrere situasjonen, men vi er fullstendig lammet i sentrum, sier Espnes.

Vil opprette et nasjonalt fond

Stortingsrepresentanten Heidi Greni forteller at det stadig kommer nye pålegg og at uforutsette ting dukker opp.

- Det store problemet er at staten ikke tar regningen for det som ikke er mulig å planlegge. Det igjen skaper utfordringer lokalt, sier hun.

Hun har lagt frem at man burde hatt et nasjonalt fond hvor man kunne få et rentefritt lån for uforutsette hendelser.

- Vi skyver problemet foran oss og vi havner i en ond sirkel. Senterpartiet går inn for å få på plass et slikt fond. Og fram til da er kommunen nødt til å se på alle mulige løsninger, sier Ola Husa Risan.

Odd Arne Hoel er bekymret over at kommunen ikke vil løse dette problemet før nye krav ligger på bordet.

- Kravene ligger i TEK 10 og i TEK 17. Utfordringen er at byggeteknisk standard er et sentralt dokument som ikke tar hensyn til lokale forhold, sier han.

Bærekraft

Statsminister Erna Solberg snakket om bærekraft i sin nyttårstale. Espnes er klar på at denne situasjonen også dreier seg om det.

- Om vi ikke klarer å etterlate samfunnet til våre etterkommere i en bedre eller lik tilstand, så greier vi ikke å etterkomme bærekraftmålene, sier han.

Kostnad på cirka 20 millioner

Det har blitt gjort et overslag på hva dette vil koste. Den totale løsningen er på cirka 20 millioner kroner. Da må Oppdal kommune ut med to millioner, NVE med åtte millioner og fylkeskommunen med ti millioner kroner. Og det er her utfordringen ligger, for fylkeskommunen har ikke de pengene tilgjengelig.

Neste uke skal kommunen ha et møte med utvalgslederen for vei i kommunen.

- For oss er det viktig å vise de som kan hjelpe oss hvilken situasjon vi står i, slik at de ser hvor fortvilet vi er. Jeg tror tirsdagens møte kommer til å bli like bra og viktig som dette, sier Espnes.