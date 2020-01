Gjevilvasshytta blir stengt i vinter

Nyheter

- Mange har fått med seg er det usikkerhet rundt hvorvidt Gjevillvassvegen vil bli brøytet i perioder i vinter eller ikke. Uten et forutsigbart skiløypetilbud er det vanskelig å drive et betjent serveringstilbud. Derfor må vi dessverre avlyse alle måneskinnsturene og all dagservering i helgene mellom vinterferien og påskeferien, sier Randi Horghagen i en pressemelding. Hun er vertinne ved den ærverdige turisthytta i Gjevilvassdalen.