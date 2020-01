Ny giv for Oppdalsmuseet

Nyheter

Oppdalsmuseet arrangerte onsdag kveld et møte der frivillige lag og foreninger var invitert. Rundt 40 personer tok turen. Bakgrunnen for møtet er at museet ønsker å skape en ny giv og et nytt engasjement rundt frivillig arbeid på museet og se på muligheten for samarbeid med ulike lag og foreninger i forhold til aktiviteter og arrangement framover.